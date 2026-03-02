В парламенте Абхазии обсудили проект создания Национальной системы раскрытия корпоративной информации

Проект был подготовлен и представлен Группой "Интерфакс"

Фото: "Интерфакс"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Председатель парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям абхазского парламента Резо Зантария провел расширенное заседание, посвященное возможности создания в республике Национальной информационно-аналитической системы раскрытия корпоративной информации, которая могла бы предоставлять субъектам экономики данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

О значении для экономики подобных цифровых систем рассказали приглашенные на заседание представители российской Группы "Интерфакс", которая подготовила проект. Она является одним из мировых лидеров в данной области.

В заседании приняли участие министр финансов Абхазии Саид Губаз, министр экономики Теймураз Миквадзе, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, председатель Госкомстата Кама Гогия, председатель Таможенного комитета Отар Хеция, представители ряда других ведомств и научного сообщества республики.

Резо Зантария, подчеркнул, что создание и внедрение обсуждаемой информационно-аналитической системы станет серьезным стимулом для экономического развития Абхазии.

"Цифровая трансформация – это общемировой стандарт. Прозрачность информации о юридических лицах и предпринимателях повышает инвестиционную привлекательность экономики. Для Абхазии вопросы эффективной коммуникации с внешним миром сегодня актуальны как никогда, но мы понимаем, что интеграция в глобальную экономику невозможна без цифровой трансформации государства и бизнеса", - сказал председатель парламентского комитета.

Министр экономики Абхазии Теймураз Миквадзе высказал убеждение, что "предлагаемый проект будет особенно интересен абхазскому бизнесу и инвесторам из России, так как они будут в состоянии оценить своих будущих партнёров перед тем, как заключить инвестиционное соглашение. К сожалению, сегодня в госорганах эту информацию предприниматели получить не могут", - отметил он.

Министр финансов Саид Губаз обратил внимание на то, что "наличие такой системы будет способствовать качественному исполнению бюджета и предотвращению нецелевого использования средств. Она поможет в условиях финансовых проблем и сложностей у поставщиков. Для нас очень важно, чтобы подобные инструменты были внедрены, так как они смогут положительно повлиять на управление бюджетными средствами, в то же время, я не вижу возникновения серьезных проблем и негативных моментов при их реализации", - сказал министр.

Председатель Госкомитета по статистике Кама Гогия обратила внимание на то, что "в Абхазии есть проблемы с финансовой и корпоративной аналитикой".

"Она фактически отсутствует, да и далеко не все предприятия вовремя отчитываются, что еще больше затрудняет анализ. Учет не совершенен по разным причинам, в том числе и из-за разнообразия бизнес-форм, что приводит к искажению данных не по нашей вине. Часто возникают статистические ошибки из-за расхождения между заявленными и фактическими видами деятельности компаний", - сказала она.

"Словом, - закончила свое выступление руководитель Статкомитета, - мы поддерживаем предлагаемый проект создания базы данных с информацией о деятельности и финансовых показателях организаций".

Председатель Таможенного комитета Отар Хеция также заявил о поддержке обсуждаемого проекта: "Интеграция новой системы с уже существующей позволит значительно улучшить процесс оформления и проверки грузов, повысит эффективность учета и ускорит доступ к необходимой для анализа информации".

Председатель ГТК подчеркнул, что ожидает от новой системы "возможность получения более обширной информации о компаниях из России и других стран СНГ. Это позволит, с одной стороны, быстрее и более качественно оценивать, с кем мы сотрудничаем, а с другой - выявлять потенциально подозрительные варианты".

Заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Георгий Гулиа обратил внимание участников встречи на значение, которое подобные системы имеют для развития финансовых рынков, повышения прозрачности экономики, стимулирования экспорта, роста налоговых поступлений.

"Современные экономические отношения невозможны без проверки контрагентов, без серьезного изучения рыночных субъектов, - отметил он. – Ни один банк не предоставит кредитную поддержку непрозрачной компании, регуляторы не пропустят и точно не оставят без внимания и вопросов непонятные переводы и сделки. Мы живем в цифровом мире и должны учитывать его ограничения, иногда это раздражает, но зато мы можем использовать и предоставляемые им новые возможности".

Директор "Интерфакса" по развитию бизнеса в странах Ближнего Зарубежья Дарья Мелех продемонстрировала участникам заседания потенциальные возможности предлагаемой Национальной системы по раскрытию корпоративной информации на примере информационно-аналитической системы СПАРК ("Система профессионального анализа рынков и компаний").

Созданный "Интерфаксом" более 20 лет назад, СПАРК сегодня является индустриальным стандартом на российском рынке, широко известен во многих странах, входит в число мировых лидеров в сегменте корпоративной аналитической информации, является важным элементом в обеспечении торгово-экономических отношений России и ее зарубежных партнеров.

"Пример России показывает, – сказала Дарья Мелех, - каких успехов можно достичь, когда доступность данных из государственных реестров сочетается с соответствующими законодательными мерами". Она выразила надежду, что опыт "Интерфакса" будет полезен Абхазии на ее пути к цифровой трансформации своей экономики.

"Проект сможет объединить данные по всем аспектам, связанным с деятельностью той или иной компании, которые к тому же будут изменяться в режиме реального времени в зависимости от изменения ситуации на рынке и в экономике. В этом еще одна огромная практическая ценность предлагаемой системы. Она ощутимо повысит налоговую дисциплину, а значит будет способствовать увеличению объема налоговых сборов", - подчеркнула Мелех.

"Предлагаемая система позволяет видеть данные и о себе, и о соседях, и о тех, кто работает в той же области или в другой, которая в данный момента заинтересовала предпринимателя. Ресурс позволяет выстроить цепочку сотрудничества в разных сферах. Это, безусловно, стимулирует развитие экономики страны", - отметила она.

Представитель "Интерфакса" обратила внимание участников встречи на то, что новый Проект, как и СПАРК, будет "пользоваться только публично доступными и официальными источниками данных".

"Современные форматы государственной отчетности, - отметила Мелех. - Таких как те, которые могут предоставляться статистическим комитетом, налоговой службой, министерством экономики, таможенным комитетом и иными ведомствами, могут дать вполне достаточно информации, необходимой компаниям для принятия важных инвестиционных и других корпоративных решений".

В сообщении информационной службы абхазского Парламента отмечается, что участники прошедшего расширенного заседания "обсудили необходимые действия на пути к принятию Проекта, вопросы аналитического, технического и правового характера, в частности, касающиеся подготовки необходимой правовой базы"