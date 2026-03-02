Израиль объявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Израиль приступил к наступательной операции против ливанского движения "Хезболла", заявил начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.

"Мы начали наступательную кампанию против "Хезболлы". Мы не находимся в обороне, теперь мы переходим в наступление", - приводит заявление военачальника газета Times of Israel.

По словам Замира, операция, вероятно, продлится несколько дней.

"Нам нужно готовиться к нескольким дням боевых действий (...) Нам необходима высокая оборонительная готовность и непрерывная наступательная готовность, волнами", - отметил начальник генштаба.

Ранее израильские военные нанесли серию ударов по целям в Бейруте в ответ на ракетный обстрел севера страны. В сообщении ЦАХАЛ отмечалось, что удары по Ливану были нанесены в ответ на ракетный обстрел севера Израиля "Хезболлой".

В свою очередь, "Хезболла" утверждает, что целью атаки был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы. Согласно заявлению движения, удары были нанесены в качестве мести за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за "неоднократные акты агрессии Израиля".

В ноябре 2024 года израильские военные и движение "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, в соответствии с которым ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным.

Позднее поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и о неоднократных ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.