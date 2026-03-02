Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 марта

Эвакуация граждан РФ из Израиля, итог первых суток операции "Эпическая ярость", умер Николай Коляда

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Египта дипломатических сотрудников и членов их семей, служивших на территории Израиля. Всего в Москву прибыли 84 человека, в том числе 38 детей.

- За первые сутки операции "Эпическая ярость" военные США нанесли более 1 тыс. ударов по объектам на территории Ирана, сообщило CENTCOM. Среди целей - центры командования и управления, узлы связи, места дислокации баллистических и противокорабельных ракет, системы ПВО, а также корабли и подводные лодки Ирана.

- Израиль нанес удары по высокопоставленным членам "Хезболлы" в Бейруте, а также по одному из лидеров движения на юге Ливана. Удары последовали в ответ на ракетный обстрел севера страны "Хезболлой".

- Главы МИД Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана и Бахрейна заявили, что сохраняют за собой право ответить на иранские удары. Они призвали Иран к "немедленному прекращению нападений".

- Шесть многоквартирных и пять частных домов получили повреждения в результате атаки БПЛА на Новороссийск. По одному из адресов обломки БПЛА попали в квартиру, пострадал человек.

- Сахалинская область первой в России начала использовать единую систему идентификации авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС".

- У Вашингтона есть три кандидата на пост руководителя Ирана, сообщил Дональд Трамп в интервью The New York Times. Их имена он не назвал.

- Скончался драматург, директор и художественный руководитель "Коляда-театра" (Екатеринбург) Николай Коляда.

