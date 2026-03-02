Взрывы вновь слышны в районе аэропорта иракского города Эрбиль

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Эрбиле, столице Иракского Курдистана слышны взрывы, иракские силы ПВО отражают атаку на аэропорт города, сообщает в понедельник "Аль-Джазира".

"Сильные взрывы раздаются в столице автономного округа Курдистан в Ираке", - информирует телеканал.

По его данным, силы ПВО пытаются отразить атаку беспилотников и баллистических ракет на Международный аэропорт Эрбиля.

Накануне СМИ передавали, что беспилотные летательные аппараты нанесли удар по военной базе США недалеко от аэропорта Эрбиля. О пострадавших в настоящий момент не сообщалось. Поддерживаемая Ираном иракская вооруженная группировка "Сарая Авлия Аль-Дам" взяла ответственность за эти удары.