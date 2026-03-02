Поиск

Взрывы вновь слышны в районе аэропорта иракского города Эрбиль

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Эрбиле, столице Иракского Курдистана слышны взрывы, иракские силы ПВО отражают атаку на аэропорт города, сообщает в понедельник "Аль-Джазира".

"Сильные взрывы раздаются в столице автономного округа Курдистан в Ираке", - информирует телеканал.

По его данным, силы ПВО пытаются отразить атаку беспилотников и баллистических ракет на Международный аэропорт Эрбиля.

Накануне СМИ передавали, что беспилотные летательные аппараты нанесли удар по военной базе США недалеко от аэропорта Эрбиля. О пострадавших в настоящий момент не сообщалось. Поддерживаемая Ираном иракская вооруженная группировка "Сарая Авлия Аль-Дам" взяла ответственность за эти удары.

Военная операция США и Израиля в Иране

9
Несколько человек погибли в результате иранского ракетного удара в Бейт-Шемеше, Израиль
Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ирак
Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

Взрывы вновь слышны в районе аэропорта иракского города Эрбиль

Израиль объявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"

Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

Власти Великобритании готовят план эвакуации своих граждан с Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 марта

США нанесли более тысячи ударов за первые сутки операции против Ирана

ЦАХАЛ сообщает о новой волне ударов по Тегерану

Глава МИД Ирана заявил, что смерть Хаменеи открыла ящик Пандоры

Страны Персидского залива заявили о праве ответить на иранские удары
