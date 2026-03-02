Поиск

Власти Великобритании готовят план эвакуации своих граждан с Ближнего Востока

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Лондон на фоне операции США и Израиля против Ирана готовится эвакуировать своих граждан из стран Ближнего Востока, пишет Daily Mail.

"После американских воздушных ударов по Тегерану и ответных атак иранских дронов-камикадзе на популярные туристические места, включая Дубай, 94 тыс. британских подданных уже зарегистрировали свои контакты в министерстве иностранных дел, (...) ожидается, что сотни тысяч последуют их примеру", - говорится в сообщении.

Из-за нынешней эскалации ситуации были отменены десятки авиарейсов, в МИД разрабатывают в том числе планы эвакуации по земле в Саудовскую Аравию из ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Катара.

По данным газеты, такой план эвакуации будет реализован только если станет ясно, что воздушное пространство окажется закрытым на длительное время.

Власти также ведут переговоры с региональными авиакомпаниями о помощи в эвакуации.

Военная операция США и Израиля в Иране

Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Великобритания Дубай Израиль
