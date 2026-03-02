Лондон, Париж и Берлин намерены защитить союзников и лишить Иран ракетного потенциала

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Лидеры Великобритании, Франции и Германии возмущены ударами Ирана по их союзникам на Ближнем Востоке и намерены предпринять "необходимые меры обороны", следует из заявления стран "евротройки", которое опубликовала канцелярия британского премьера Кира Стармера.

"Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем принятия необходимых и соразмерных мер обороны, чтобы уничтожить способность Ирана запускать ракеты и БПЛА", - говорится в тексте заявления.

Отмечается, что Лондон, Париж и Берлин договорились о сотрудничестве по этому вопросу с США и союзниками на Ближнем Востоке.

Ранее в ночь на понедельник Стармер заявил, что удовлетворил просьбу Вашингтона позволить американским военным использовать военные базы Соединенного Королевства на Ближнем Востоке для нанесения ударов по складам ракет и пусковым установкам Ирана.

В ответ на начавшуюся в субботу американо-израильскую операцию Иран подверг обстрелам американские военные объекты в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.