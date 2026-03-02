Поиск

Европейские фондовые рынки в основном снизились, исключением стала Британия

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций в основном снизились по итогам торгов в пятницу, исключением стала Великобритания.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,11% - до 633,85 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 0,59%, французский CAC 40 потерял 0,47%, итальянский FTSE MIB - 0,46%, испанский IBEX 35 - 0,73%, германский DAX опустился на 0,02%.

В пятницу был опубликован целый ряд статданных по экономике Франции и Германии. Так, Национальное статистическое управление Insee подтвердило оценку роста ВВП Франции в октябре-декабре на 0,2% в поквартальном выражении и на 1,1% в годовом. Аналитики также ожидали подтверждения обоих показателей, согласно Trading Economics.

Потребительские расходы во Франции в январе увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,5% в декабре.

Еще один отчет Insee показал заметное ускорение инфляции во Франции. Потребительские цены в стране, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале выросли на 1,1% в годовом выражении после повышения на 0,4% в январе.

Инфляция в Германии, гармонизированная со стандартами ЕС, в феврале замедлилась до 2% в годовом выражении с 2,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны.

Безработица в Германии в феврале осталась на уровне предыдущего месяца - 6,3%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. Показатель не меняется с марта 2025 года и является максимальным с сентября 2020 года.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции испанской Acciona, работающей в сфере возобновляемой энергии. Бумаги подорожали на 11,1% благодаря сильной годовой отчетности компании.

Заметный рост по итогам торгов также показали акции Freenet (+5,7%), London Stock Exchange (+5,5%), Telefonica (+5,4%).

Капитализация швейцарской Swiss Re повысилась на 3,7%. Перестраховочная компания увеличила чистую прибыль в 2025 году на 47%, до рекорда, и объявила о намерении повысить дивиденды на 9%.

Лидером снижения в сводном индексе стали бумаги британской Melrose Industries (-12,4%). Поставщик компонентов для аэрокосмической промышленности показал сильные результаты за 2025 год и объявил о планах обратного выкупа акций, однако его прогноз на 2026 год разочаровал инвесторов.

Акции International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) подешевели на 6,6%, несмотря на хорошую годовую отчетность компании, в состав которой входят British Airways и Iberia. IAG также анонсировала увеличение объема программы buyback на 500 млн евро.

Рыночная стоимость Delivery Hero опустилась на 4,4%. Германский сервис доставки в четвертом квартале 2025 года увеличил выручку на 10,3% относительно того же периода прошлого года. При этом валовой объем товарооборота через платформу компании снизился на 3,3%.

