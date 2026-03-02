Поиск

Фондовые индексы США снизились в пятницу

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в пятницу снизились на корпоративных новостях и свежей статистике.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Аналитики предполагали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading Economics.

Более высокие темпы инфляции усложнят Федеральной резервной системе процесс дальнейшего снижения процентных ставок, полагают эксперты.

Трейдеры также продолжали пересматривать свои позиции в компаниях, занимающихся ИИ. Это обусловлено растущими опасениями, что расходы на ИИ-инфраструктуру не будут устойчивыми, сообщает Trading Economics.

Цена акций Nvidia Corp. опустилась на 4,2% после падения на 5% в четверг вопреки хорошим квартальным результатам. Это свидетельствует о сохранении неустойчивого отношения к риску по поводу всего, что связано с ИИ, полагают эксперты.

"Легко почувствовать тревогу, когда технологические лидеры, которые тянули рынок вверх, терпят неудачу", - заявил главный аналитик Annex Wealth Management Брайан Якобсен.

Бумаги Broadcom подешевели на 0,7%, Qualcomm Inc. - на 2,2%, Advanced Micro Devices - на 1,7%, Applied Materials - на 0,9%, Oracle Corp. - на 3,3%, CrowdStrike - на 2,4%, Microsoft Corp. - на 2,2%.

Котировки бумаг CoreWeave упали на 18,5%. Поставщик решений в сфере облачной инфраструктуры для работы с ИИ в прошедшем квартале получил чистый убыток в размере $452 млн, тогда как опрошенные FactSet аналитики прогнозировали в среднем $342 млн. Также компания дала прогноз выручки на текущий период в диапазоне $1,9-2 млрд, в то время как консенсус предполагает $2,3 млрд.

Стоимость ИТ-компании Zscaler рухнула более чем на 12% также из-за слабой отчетности.

Акции Tesla подешевели на 1,5%, Apple Inc. - на 3,2%, United Airlines Holdings - на 8,7%, Delta Air Lines - на 6,8%, Salesforce Inc. - на 2,4%, American Express Co. - на 7,9%, Goldman Sachs Group - на 7,5%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,9%, International Business Machines - на 0,7%, Boeing Co. - на 0,8%.

В то же время цена акций Dell Technologies взлетела почти на 22%. Компания значительно нарастила чистую прибыль и выручку в четвертом финквартале (завершился 30 января), а также дала сильный годовой прогноз. Кроме того, Dell повысила дивиденды на 20% и расширила программу buyback на $10 млрд.

Netflix Inc. сообщила, что не будет улучшать предложение о покупке Warner Bros. Discovery, совет директоров которой признал обновленное предложение Paramount Skydance Corp. более выгодным. Таким образом, Netflix вышла из борьбы за покупку WBD. Котировки акций Netflix подскочили на 13,8%, Paramount - на 20,8%, тогда как бумаги WBD подешевели на 2,2%.

Акции Block Inc. продемонстрировали скачок цены на 16,8%. Эта финтехкомпания объявила о сокращении свыше 4 тыс. сотрудников, что составляет почти половину ее штата, в рамках масштабной реорганизации, направленной на внедрение ИИ во все аспекты своей деятельности.

Цена бумаг Amazon.com Inc. поднялась на 1%, Walmart Inc. - на 2,8%, Alphabet Inc. - на 1,4%, Verizon Communications - на 2,6%, McDonald's Corp. - на 2%.

Значение Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшилось на 521,28 пункта (на 1,05%) и составило 48977,92 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизился на 29,98 пункта (на 0,43%) - до 6878,88 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 210,17 пункта (на 0,92%) и завершил сессию на отметке 22668,21 пункта.

