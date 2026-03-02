Поиск

Военные Израиля пообещали ужесточить обстрелы "Хезболлы" в Ливане

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Удары Израиля по Ливану были направлены в первую очередь на высокопоставленных членов движения "Хезболла", интенсивность атак будет возрастать, заявил командующий Северным военным округом армии обороны Израиля генерал-майор Рафи Мило.

"Вскоре после ракетного обстрела "Хезболлы", в соответствии с планом, мы нанесли первую широкую волну ударов по Бейруту и Южному Ливану, нацеленных на высокопоставленных боевиков, штаб-квартиры и инфраструктуру террористов, - заявил он. - Удары продолжаются, их интенсивность будет возрастать".

Мило заявил, что "Хезболла" "предпочла иранский режим ливанскому государству" и начала атаку на гражданских лиц Израиля.

"Мы были готовы, а они заплатят высокую цену. (...) Мы готовы как к обороне, так и к нападению", - добавил Мило.

Саудовское новостное агентство Al-Hadath в понедельник утром сообщило, что глава парламентской фракции "Хезболлы" Мохаммад Раад был убит во время ударов армии обороны Израиля по Ливану.

