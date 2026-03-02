Базе ВВС Британии на Кипре нанесен незначительный ущерб в результате удара дрона

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Власти Кипра в понедельник сообщили о небольшом ущербе британской военной авиабазе "Акротири", нанесенном атакой беспилотника, передает агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя кипрского правительства Константиноса Летимбиотиса.

"По информации, которую мы получили по различным каналам, речь идет об инциденте с беспилотником, нанесен незначительный ущерб", - заявил Лембиотис, отметив, что сразу после происшествия на соответствующих уровнях были приняты все необходимые меры безопасности.

ЭФЭ отмечает, что пока неизвестно, была ли это атака иранского беспилотника, однако она произошла спустя несколько часов после того, как глава британского правительства Кир Стармер объявил о более активном участии Великобритании в американо-израильской операции в Иране. В частности, он дал разрешение ВВС США использовать несколько британских военных баз.