Поиск

Базе ВВС Британии на Кипре нанесен незначительный ущерб в результате удара дрона

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Власти Кипра в понедельник сообщили о небольшом ущербе британской военной авиабазе "Акротири", нанесенном атакой беспилотника, передает агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя кипрского правительства Константиноса Летимбиотиса.

"По информации, которую мы получили по различным каналам, речь идет об инциденте с беспилотником, нанесен незначительный ущерб", - заявил Лембиотис, отметив, что сразу после происшествия на соответствующих уровнях были приняты все необходимые меры безопасности.

ЭФЭ отмечает, что пока неизвестно, была ли это атака иранского беспилотника, однако она произошла спустя несколько часов после того, как глава британского правительства Кир Стармер объявил о более активном участии Великобритании в американо-израильской операции в Иране. В частности, он дал разрешение ВВС США использовать несколько британских военных баз.

Кипр Иран Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

 Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

Взрывы вновь слышны в районе аэропорта иракского города Эрбиль

Израиль объявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"

 Израиль объявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"

Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

 Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

Власти Великобритании готовят план эвакуации своих граждан с Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 марта

США нанесли более тысячи ударов за первые сутки операции против Ирана

 США нанесли более тысячи ударов за первые сутки операции против Ирана

ЦАХАЛ сообщает о новой волне ударов по Тегерану

Глава МИД Ирана заявил, что смерть Хаменеи открыла ящик Пандоры

 Глава МИД Ирана заявил, что смерть Хаменеи открыла ящик Пандоры

Страны Персидского залива заявили о праве ответить на иранские удары
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 204 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8550 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });