Тегеран заявил, что США и Израиль атаковали ядерный объект в Натанзе

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи заявил в понедельник, что США и Израиль нанесли удары по ядерному объекту в Натанзе.

"Вчера они вновь атаковали охраняемые мирные ядерные объекты в Иране. Их оправдание, что Иран хочет разработать ядерное оружие, - просто большая ложь", - приводит его слова агентство Associated Press.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов, по какому именно объекту был нанесен удар, Наджафи сказал, что речь идет о Натанзе.

Ранее в понедельник директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что никаких радиационных отклонений от нормы в соседних с Ираном странах не зафиксировано.

"Признаков того, что по какому-либо ядерному объекту был нанесен удар или какой-либо объект был поврежден, нет. Это касается и АЭС в Бушере", - сказал Гросси.