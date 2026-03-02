Поиск

Тегеран заявил, что США и Израиль атаковали ядерный объект в Натанзе

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи заявил в понедельник, что США и Израиль нанесли удары по ядерному объекту в Натанзе.

"Вчера они вновь атаковали охраняемые мирные ядерные объекты в Иране. Их оправдание, что Иран хочет разработать ядерное оружие, - просто большая ложь", - приводит его слова агентство Associated Press.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов, по какому именно объекту был нанесен удар, Наджафи сказал, что речь идет о Натанзе.

Ранее в понедельник директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что никаких радиационных отклонений от нормы в соседних с Ираном странах не зафиксировано.

"Признаков того, что по какому-либо ядерному объекту был нанесен удар или какой-либо объект был поврежден, нет. Это касается и АЭС в Бушере", - сказал Гросси.

Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Израиль США
Новости

Иран ударил по энергетическим объектам в Катаре

Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

Иранская армия объявила об атаке на базу США в Кувейте

Военные Израиля заявили о намерении ликвидировать главу "Хезболлы"

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

Взрывы вновь слышны в районе аэропорта иракского города Эрбиль

Израиль объявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"

Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

Власти Великобритании готовят план эвакуации своих граждан с Ближнего Востока
