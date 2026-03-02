Иран сообщил о ракетном ударе по офису Нетаньяху

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Иран атаковал ракетами офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также место дислокации командующего ВВС Израиля Томера Дагани, сообщает Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

"В результате прицельных и внезапных ударов ракетами "Хейбар" в ходе десятой волны атак офис премьера (...) и место дислокации командующего военно-воздушными силами подверглись серьезному удару со стороны вооружённых сил Ирана", - приводит агентство "Мехр" заявление КСИР.

Кроме того, в КСИР сообщили, что системы ПВО Ирана сбили три американских истребителя.