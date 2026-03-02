Поиск

Военные Израиля сообщили о ликвидации главы разведывательного штаба "Хезболлы"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Глава разведывательного штаба движения "Хезболла" Хусейн Маклед ликвидирован в Бейруте, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В результате точечного удара в Бейруте прошлой ночью был ликвидирован террорист Хусейн Маклед, занимавший должность главы разведывательного штаба "Хезболлы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ, распространенном в понедельник.

Ранее израильские военные нанесли серию ударов по целям в Бейруте в ответ на ракетный обстрел севера страны. В сообщении ЦАХАЛ отмечалось, что удары по Ливану были нанесены в ответ на ракетный обстрел севера Израиля "Хезболлой".

В свою очередь "Хезболла" утверждает, что целью атаки был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы. Согласно заявлению движения, удары были нанесены в качестве мести за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за "неоднократные акты агрессии Израиля".

