Генерал Дэн Кейн заявил о полном превосходстве США над Ираном в воздухе

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты с начала операции против Ирана добились полного воздушного превосходства, сообщил на пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.

"Это воздушное превосходство не только усилит защиту наших сил, но и позволит им продолжить работу над Ираном", - сказал он.

"За последние два дня американские силы осуществили сотни ударов с суши моря, доставив в цели боевое заряды", - добавил генерал.

По его словам, в частности, стратегические бомбардировщики В-2, совершив 37-часовые беспосадочные перелеты с континентальной части США, нанесли удары высокоточными проникающими боеприпасами по подземным иранским объектам.

Помимо задействования самолетов ВВС и кораблей ВМС, авианосные ударные группы ликвидировали сотни запланированных целей в регионе, подчеркнул Кейн. Кроме того, активное участие в проведении кинетических ударов приняли командование комических сил и киберкомандование, которые нарушали действия противника и запутывали его, добавил генерал.

"Это займет еще какое-то время", - сказал он, отметив, что военным еще предстоит поразить "сложные" цели.

"Мы ожидаем, что понесем еще потери", - добавил Кейн.