Шеф Пентагона назвал операцию против Ирана одной из самых сложных за всю историю

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Операция США против Ирана является одной из самых сложных и целенаправленных за всю историю, заявил в понедельник на пресс-конференции министр войны США Пит Хегсет.

"Уничтожить иранские ракеты, уничтожить иранское ракетное производство, уничтожить их военно-морской флот и другую инфраструктуру безопасности, и у них никогда не будет ядерного оружия", - сказал Хегсет.

При этом он отметил, что операция не будет долговременной. "Мы устанавливаем условия этой войны. Наши амбиции не утопия", - подчеркнул Хегсет, добавив, что США закончат ее на своих условиях.