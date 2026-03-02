Американский военачальник ожидает новых потерь среди военнослужащих США в ходе операции против Ирана

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн в понедельник заявил, что для достижения целей во время операции против Ирана потребуется время, по его словам, могут быть новые потери среди американских военных.

"Это займет еще какое-то время", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне. Кейн отметил, что военным еще предстоит поразить "сложные" цели.

"Мы ожидаем, что понесем еще потери", - добавил он.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что трое американских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения в ходе военной операции против Ирана.