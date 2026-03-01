Командование CENTCOM сообщило о трех погибших военных в ходе операции против Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - По последним данным, трое американских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения в ходе военной операции против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 9:30 утра по времени Восточного побережья США (17:30 по Москве) 1 марта, трое американских военнослужащих погибли в бою, еще пятеро получили серьезные ранения в рамках операции "Эпическая ярость", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что еще несколько военнослужащих получили незначительные ранения, находятся в процессе возвращения к исполнению служебных обязанностей.

Как отметили в CENTCOM, "крупномасштабные боевые действия продолжаются, и наши усилия по реагированию продолжаются".

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев".