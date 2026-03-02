Поиск

Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей

Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные с начала операции против Ирана в субботу применили 2,5 тыс. авиабомб, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно данным ЦАХАЛ, военным удалось ударить по 600 целям в Иране, уничтожив около 150 баллистических ракет, а также десятки пусковых установок.

Ранее начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что целью операции израильских военных против Ирана является уничтожение "экзистенциальной угрозы" для Израиля со стороны Ирана.

Несколько человек погибли в результате иранского ракетного удара в Бейт-Шемеше, Израиль
Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
