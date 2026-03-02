Поиск

Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что на операцию в Иране может потребоваться около 4-5 недель, но даже если атака продлится дольше, она ему не наскучит.

"Изначально мы предполагали, что это займет 4-5 недель, но у нас есть возможности вести атаки и гораздо дольше. Сегодня кто-то сказал, что президент хотел бы закончить это очень быстро, потом ему станет скучно. Мне не становится скучно. И в этом нет ничего скучного", - заявил он на церемонии вручения Медалей Почета в Белом доме в понедельник.

В миреУбит верховный лидер Ирана Али ХаменеиЧитать подробнее

Трамп также сообщил, что изначально в США предполагали, что на ликвидацию военного руководства Ирана уйдет около четырех недель, но на практике "на это потребовалось около часа". При этом иранская сторона признала гибель лишь части военачальников.

Президент США вновь подчеркнул, что целями Вашингтона являются уничтожение ракетного потенциала Ирана, уничтожение иранских ВМС, обеспечение того, чтобы Тегеран никогда не получил ядерное оружие, и прекращение спонсирования Ираном "армий террористов за границей".

Военная операция США и Израиля в Иране

11
Несколько человек погибли в результате иранского ракетного удара в Бейт-Шемеше, Израиль
Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 100 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Испания не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран

Катар и ОАЭ хотят создать коалицию, чтобы добиться от Трампа быстрого урегулирования с Ираном

Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

 Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей

 Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей

"Аэрофлот" со вторника начнет выполнять вывозные рейсы из ОАЭ

Трамп не исключил возможность сухопутной операции в Иране

 Трамп не исключил возможность сухопутной операции в Иране

В иранском Красном полумесяце сообщили о 555 погибших при ударах США и Израиля

Два аэропорта Дубая возобновят работу в ограниченном режиме вечером в понедельник

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 242 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8559 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });