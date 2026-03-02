Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что на операцию в Иране может потребоваться около 4-5 недель, но даже если атака продлится дольше, она ему не наскучит.

"Изначально мы предполагали, что это займет 4-5 недель, но у нас есть возможности вести атаки и гораздо дольше. Сегодня кто-то сказал, что президент хотел бы закончить это очень быстро, потом ему станет скучно. Мне не становится скучно. И в этом нет ничего скучного", - заявил он на церемонии вручения Медалей Почета в Белом доме в понедельник.

Трамп также сообщил, что изначально в США предполагали, что на ликвидацию военного руководства Ирана уйдет около четырех недель, но на практике "на это потребовалось около часа". При этом иранская сторона признала гибель лишь части военачальников.

Президент США вновь подчеркнул, что целями Вашингтона являются уничтожение ракетного потенциала Ирана, уничтожение иранских ВМС, обеспечение того, чтобы Тегеран никогда не получил ядерное оружие, и прекращение спонсирования Ираном "армий террористов за границей".