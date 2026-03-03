Поиск

Посольство США в Кувейте временно прекратило работу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Посольство США в Кувейте приостановило работу в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке.

"Из-за продолжающейся напряженной обстановки в регионе посольство США в Кувейте будет закрыто до особого распоряжения. Все плановые и экстренные консульские приёмы отменены", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х.

В публикации отмечается, что о времени возобновления работы посольства будет сообщено дополнительно.

В воскресенье в результате прямого удара Ирана по импровизированному оперативному центру в гражданском порту Кувейта погибли военнослужащие США. Накануне Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что число погибших возросло до шести.

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Кувейт США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $79,76 за баррель

Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на 10 лет

 Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на 10 лет

Джей Ди Вэнс убежден, что операция в Иране не затянется на годы

Что случилось этой ночью: вторник, 3 марта

Уолл-стрит не показала единой динамики в понедельник

 Уолл-стрит не показала единой динамики в понедельник

Израиль нанес удар по зданию телеканала "Аль-Манар" в Бейруте

 Израиль нанес удар по зданию телеканала "Аль-Манар" в Бейруте

Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников

Рубио заявил, что самые сильные удары по Ирану еще предстоит нанести

 Рубио заявил, что самые сильные удары по Ирану еще предстоит нанести

CNN утверждает, что США в ближайшие сутки значительно усилят удары по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 267 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8560 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });