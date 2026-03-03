Посольство США в Кувейте временно прекратило работу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Посольство США в Кувейте приостановило работу в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке.

"Из-за продолжающейся напряженной обстановки в регионе посольство США в Кувейте будет закрыто до особого распоряжения. Все плановые и экстренные консульские приёмы отменены", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х.

В публикации отмечается, что о времени возобновления работы посольства будет сообщено дополнительно.

В воскресенье в результате прямого удара Ирана по импровизированному оперативному центру в гражданском порту Кувейта погибли военнослужащие США. Накануне Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что число погибших возросло до шести.