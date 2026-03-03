Уолл-стрит не показала единой динамики в понедельник

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленными изменениями.

Индексы S&P 500 и Nasdaq полностью восстановили потери, понесенные в начале торгов на опасениях относительно последствий перехода конфликта между США и Ираном в стадию военной конфронтации, и завершили сессию ростом, тогда как Dow Jones остался в небольшом минусе.

Многие инвесторы покупали сильно подешевевшие бумаги по выгодной цене, что позитивно отразилось на динамике рынка, отмечает Trading Economics.

В понедельник трейдеры следили за развитием событий на Ближнем Востоке. В субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся более тысячи ракетных ударов по иранским городам, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по Израилю и ряду стран Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал слова президента журналист CNN.

При этом глава Белого дома отметил, что не хотел бы, чтобы военная операция США против Ирана продолжалась слишком долго. "Я всегда думал, что на это может уйти четыре недели. Но мы немного опережаем график", - сказал Трамп.

Участники рынка опасаются, что приобретение вооруженным конфликтом затяжного характера нарушит цепочки торговых поставок и спровоцирует новый виток инфляции, подтолкнув Федрезерв и другие ключевые центральные банки к проведению более жесткой денежно-кредитной политики.

На фоне событий на Ближнем Востоке заметно подорожали акции оборонных компаний. Northrop Grumman Corp. прибавила 6% рыночной стоимости и стала лидером роста среди компонентов индекса S&P 500. Котировки Kratos Defense & Security Solutions выросли на 5,3%, RTX Corp. - на 4,7%, Lockheed Martin - на 3,4%.

Резкий скачок цен на нефть из-за угроз судоходству в Персидском заливе оказал поддержку бумагам компаний, занимающихся добычей и переработкой этого сырья. Капитализация Exxon Mobil увеличилась на 1,3%, Chevron Corp. - на 1,5%, Occidental Petroleum - на 2,1%, Phillips 66 - на 3,8%, ConocoPhillips - на 4,2%, Marathon Petroleum Corp. - на 5,9%.

Значительные потери понесли авиаперевозчики и компании из туристической отрасли. Стоимость акций American Airlines Group снизилась на 4,2%, United Airlines Holdings - на 2,9%, Delta Air Lines - на 2,2%, Southwest Airlines Co. - на 2%, Booking Holdings и Airbnb Inc. - на 1,4%, Expedia Group - на 1,1%, Royal Caribbean - на 3,3%, Carnival Corp. - на 7,6%, Norwegian Cruise Line - на 10,5%.

Среди компаний "великолепной семерки" котировки Nvidia Corp. выросли на 3%, Microsoft Corp. - на 1,5%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,8%, Tesla и Apple Inc. - на 0,2%. Бумаги Alphabet Inc. подешевели на 1,7%, Amazon.com Inc. - на 0,8%.

Dell Technologies нарастила капитализацию на 3,7%. Ранее компания сообщила о повышении квартальных дивидендов на 20%.

Цена акций Berkshire Hathaway упала на 4,9% после квартальной отчетности. Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета в октябре-декабре снизила чистую прибыль на 2,5%, операционную - на 30%.

Лидером падения в составе S&P 500 стал поставщик "зеленой" энергии AES Corp. Его рыночная стоимость рухнула на 17,8% на новостях о том, что консорциум во главе со шведской инвесткомпанией EQT и фондом Global Infrastructure Partners (GIP) американской BlackRock договорился о покупке AES за $10,7 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,15%, до 48904,78 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,04% - до 6881,62 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,36% и завершил торги на отметке 22748,86 пункта.