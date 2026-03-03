Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 3 марта

БПЛА атаковали посольство США в Эр-Рияде, Госдеп призвал американцев покинуть страны Ближнего Востока, рейсы из Дубая прибыли в Новосибирск и Екатеринбург

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками, на территории дипмиссии произошел пожар. О пострадавших не сообщалось.

- Госдепартамент призвал американских граждан немедленно покинуть страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Оман, Катар, Йемен и др.

- Рейсы авиакомпании Flydubai из Дубая во вторник утром прибыли в аэропорты Новосибирска и Екатеринбурга после частичного открытия воздушного пространства ОАЭ.

- Израильские военные нанесли удары по зданию телеканала "Аль-Манар" в столице Ливана Бейруте и зданию государственной телерадиокомпании Ирана в Тегеране.

- Центральное командование США сообщило, что в Оманском заливе не осталось ни одного иранского военного корабля, все 11 уничтожены.

- В командовании Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что обеспечат полную остановку движения нефтяных танкеров черед Ормузский пролив.

- Следующий этап военной операции в Иране будет более суровым, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, "самые тяжелые удары американским военным еще предстоит нанести".

