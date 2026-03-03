Американцы сообщили об уничтожении иранских средств ПВО и пусковых установок ракет

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В рамках военной операции американские силы уничтожили большое количество иранских средств ПВО и площадок для запуска баллистических ракет и беспилотников, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"В ходе непрекращающихся операций американские войска уничтожили пункты управления и командования Корпуса стражей исламской революции, иранские средства противовоздушной обороны, пусковые площадки ракет и беспилотников, а также военные аэродромы", - говорится в сообщении.

"Мы продолжим предпринимать решительные действия против непосредственных угроз, исходящих от иранского режима", - отметили в CENTCOM.