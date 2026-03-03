Трамп заявил, что скоро станет ясно, кто контролирует Иран

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени станет понятно, кто контролирует Иран.

"Вы очень скоро это узнаете", - сказал Трамп в интервью телеканалу NewsNation в ответ на соответствующий вопрос.

Так же Трамп ответил на вопрос о том, какой будет реакция на атаки иранских дронов на посольство США в Эр-Рияде и гибель в ходе операции против Ирана шестерых американских военнослужащих.

По словам американского президента, наземная операция в Иране, скорее всего, не потребуется.

"Мы (ударами - ИФ) наносим огромный ущерб. Мы причиняем им колоссальный ущерб", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что не беспокоится относительно потенциальных нападений на американские объекты или территорию - "это часть войны, нравится это людям или нет, так оно и есть".

О достижении целей военной операции в Иране Трамп заметил, что это вопрос времени. "Я много знаю, и я обязательно узнаю, когда они будут достигнуты. И это уже очень близко", - сказал американский лидер.