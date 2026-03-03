Поиск

Из Ирана в Азербайджан эвакуировали 127 россиян

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Из Ирана в Азербайджан эвакуированы уже 127 граждан России, сообщили азербайджанские СМИ.

По их информации, с 28 февраля по состоянию на 10:00 (9:00 по Москве) 3 марта из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 615 человек, из которых 127 - граждане Россию. Людей принимали через сухопутный погранпункт "Астара" несколькими группами.

Потом их довезли до Баку на автобусах.

2 марта вице-премьер Алексей Оверчук поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за оперативную помощь в эвакуации россиян из Ирана. По данным Оверчука, "всего более 500 граждан зарегистрировались для выезда в Азербайджан".

Алексей Оверчук Азербайджан Иран Ильхам Алиев Астара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Армия Израиля продвинулась вглубь южного Ливана

 Армия Израиля продвинулась вглубь южного Ливана

Страны Персидского залива перехватили 518 ракет и 1129 БПЛА

Bloomberg узнал, что Китай вынуждает Иран сохранить открытым Ормузский пролив

 Bloomberg узнал, что Китай вынуждает Иран сохранить открытым Ормузский пролив

КСИР сообщил об ударах по базе ВВС США в Бахрейне

Brent подорожала до $79,76 за баррель

Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на 10 лет

 Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на 10 лет

Джей Ди Вэнс убежден, что операция в Иране не затянется на годы

Что случилось этой ночью: вторник, 3 марта

Уолл-стрит не показала единой динамики в понедельник

 Уолл-стрит не показала единой динамики в понедельник
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 272 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8561 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });