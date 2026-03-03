Из Ирана в Азербайджан эвакуировали 127 россиян

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Из Ирана в Азербайджан эвакуированы уже 127 граждан России, сообщили азербайджанские СМИ.

По их информации, с 28 февраля по состоянию на 10:00 (9:00 по Москве) 3 марта из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 615 человек, из которых 127 - граждане Россию. Людей принимали через сухопутный погранпункт "Астара" несколькими группами.

Потом их довезли до Баку на автобусах.

2 марта вице-премьер Алексей Оверчук поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за оперативную помощь в эвакуации россиян из Ирана. По данным Оверчука, "всего более 500 граждан зарегистрировались для выезда в Азербайджан".