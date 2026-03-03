В Омане порт Дукм подвергся атаке беспилотника

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Омане порт Дукм был атакован дроном, там поврежден топливный резервуар, сообщает "Аль-Джазира".

По данным местных СМИ, пострадавших при налете нет, инфраструктуре порта причинен ограниченный ущерб.

1 марта порт атаковали два БПЛА, тогда пострадал иностранный рабочий. Порт Дукм ранее использовался ВМС США для доставки вертолетопланами грузов на авианосец USS Abraham Lincoln.

В Иране 3 марта произошли взрывы в Исфахане и Ширазе. В Исфахане расположен один из иранских ядерных объектов. Ранее США и Израиль атаковали ядерный комплекс в Натанзе. По данным региональных СМИ, новые спутниковые снимки показывают значительные повреждения у двух строений на территории объекта.