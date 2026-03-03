Поиск

Израиль нанес удары по правительственным зданиям в Тегеране и по офису президента

Израиль нанес удары по правительственным зданиям в Тегеране и по офису президента
Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по правительственным объектам в Тегеране, по канцелярии президента Ирана Масуда Пезешкиана и зданию Высшего совета национальной безопасности.

"Во время удара по (правительственному - ИФ) комплексу было сброшено большое количество боеприпасов на здание администрации президента и здание Высшего совета национальной безопасности", - говорится в сообщении ЦАХАЛ, распространенном во вторник.

В документе отмечается, что также "поражены комплекс, где проходят заседания высшего руководства, отвечающего за принятие решений в сфере безопасности, учреждение по подготовке иранских офицеров и другие ключевые объекты инфраструктуры".

"Упомянутый комплекс является одним из наиболее охраняемых объектов в Иране и занимает несколько кварталов в центре Тегерана. Руководство и высшие силовые чиновники регулярно проводили там совещания", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также заявили, что удар по комплексу "еще больше подрывает функциональную целостность систем командования и управления в стране".

Военная операция США и Израиля в Иране

11
Несколько человек погибли в результате иранского ракетного удара в Бейт-Шемеше, Израиль
Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Тегеран ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль нанес удары по правительственным зданиям в Тегеране и по офису президента

 Израиль нанес удары по правительственным зданиям в Тегеране и по офису президента

Путин передаст Ирану озабоченность ближневосточных стран ударами по их инфраструктуре

Более 20 авиарейсов c Ближнего Востока в РФ запланировано на вторник

МАГАТЭ подтвердило повреждение прохода в подземный завод в Натанзе

Лавров считает необходимым принципиальный всеобъемлющий разговор РФ-США

 Лавров считает необходимым принципиальный всеобъемлющий разговор РФ-США

Россияне не спешат аннулировать туры в ОАЭ с вылетами после 8 марта

 Россияне не спешат аннулировать туры в ОАЭ с вылетами после 8 марта

В АТОР сообщили о вывозе около 1,5 тыс. российских туристов с Ближнего Востока

 В АТОР сообщили о вывозе около 1,5 тыс. российских туристов с Ближнего Востока

Армия Израиля продвинулась вглубь южного Ливана

 Армия Израиля продвинулась вглубь южного Ливана

Страны Персидского залива перехватили 518 ракет и 1129 БПЛА

Bloomberg узнал, что Китай вынуждает Иран сохранить открытым Ормузский пролив

 Bloomberg узнал, что Китай вынуждает Иран сохранить открытым Ормузский пролив
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 277 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });