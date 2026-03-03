QatarEnergy приостановила выпуск продуктов переработки газа

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Госкомпания Катара QatarEnergy после остановки производства сжиженного природного газа (СПГ) и взаимосвязанных продуктов приостанавливает производство некоторых продуктов переработки в Катаре, пишут западные СМИ со ссылкой на заявление компании.

Останавливается производство карбамида, полимеров, метанола, алюминия и других продуктов.

В понедельник компания остановила производство СПГ после атаки на ее мощности на заводе Ras Laffan.