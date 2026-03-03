Поиск

Глава "Росатома" заявил об угрозе для АЭС "Бушер" из-за ситуации в Иране

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Угроза для АЭС "Бушер" существует, поскольку в километрах от линии защиты станции звучат взрывы, направленные на военные объекты; по мере нарастания конфликта угрозы для станции будут расти, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Угроза станции, конечно, есть, поскольку уже в километрах от линии защиты станции, линии физической защиты, звучат взрывы. Они не направлены, собственно, на станцию, направлены на военные объекты, очевидно, которые там расположены. Но угроза, очевидно, растет по мере нарастания конфликта", - сказал Лихачев журналистам.

Он отметил, что "надо понимать, что это ядерный объект, и любое нарушение целостности хоть реактора, хоть хранилищ с топливом, - это заражение больших территорий. И абсолютно непредсказуемое в моменте движение заряженных частиц вместе с атмосферными явлениями, и под угрозой весь регион".

"И, конечно, всем участникам конфликта надо исходить из безусловного приоритета безопасности ядерного объекта, независимо от того, на чьей стороне они политически находятся", - добавил Лихачев.

В субботу утром США и Иран нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

По сведениям СМИ, атаке США и Израиля также подвергся иранский город Бушир, где расположена АЭС "Бушер", строительство которой ведет "Росатом".

