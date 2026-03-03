В "Хезболле" сообщили о намерении вести открытую войну с Израилем

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель "Хезболлы" Мохамуд Комати заявил, что движение будет вести открытую войну с Израилем, сообщает во вторник Associated Press.

"Сионистский враг хотел открытой войны, которую он не останавливал с момента заключения соглашения о прекращении огня, так пусть будет открытая война", - приводит агентство слова Комати.

По словам представителя шиитского движения, "Хезболла" проявляла терпение с момента прекращения огня в ноябре 2024 года, в надежде, что дипломатические усилия правительства принесут положительные результаты и положат конец израильским ударам, однако теперь терпение иссякло.

Ранее во вторник президент Ливана Жозеф Аун заявил, что решение о запрете военной деятельности "Хезболлы" является окончательным и необратимым. Накануне премьер-министр страны Наваф Салам издал распоряжение о запрете на военную деятельность движения и о его немедленном разоружении.