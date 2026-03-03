Израиль продлил срок действия виз на три месяца из-за военного конфликта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Израиль продлил срок действия виз на три месяца для иностранных граждан, которые находятся в стране, сообщает посольство РФ в Израиле.

"В связи с текущей ситуацией Управление по делам населения и миграции МВД Израиля объявило об автоматическом продлении виз для иностранных граждан, находящихся в Израиле на законных основаниях, если срок их визы истекает в период с 22 февраля по 31 марта. Дополнительно обращаться в отделения МВД Израиля не требуется", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в посольстве, речь идет о туристических визах В2, рабочих визах В1, визах волонтера В4, учебных А2 и визах для священнослужителя А3.

Также на три месяца продлеваются разрешения на временное проживание А1/А5, в целях воссоединения семьи и по гуманитарным причинам (для жителей палестинских территорий) и виза сопровождающего члена семьи А4.

В субботу утром США и Иран нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.



