КСИР заявил об уничтожении американской системы ПРО THAAD

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) утверждают, что нанесли удары по находящейся в ближневосточном регионе американской системе ПРО THAAD и вывели ее из строя, сообщает во вторник агентство "Тасним".

"Силы КСИР при помощи высокоточных ракет нанесли удары по второй американской системе ПРО THAAD в Западной Азии, она выведена из строя", - приводит агентство заявление КСИР.

В сообщении утверждается, что в понедельник иранские военные также уничтожили радар THAAD, расположенный на базе Эр-Рувайс в ОАЭ.

Американские военные не подтверждали эту информацию.