Республиканцы в Сенате предостерегли Трампа от расширения операции против Ирана

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сенаторы-республиканцы предупреждают президента США Дональда Трампа, что выступают против расширения масштабов американское военной операции против Ирана, пишет во вторник издание The Hill.

"Республиканцы в Сенате предостерегают Трампа от расширения операции в Иране после того, как он сказал, что готов к любым мерам для успешного выполнения своих целей в регионе", - отмечается в статье.

В целом, однопартийцы Трампа в Сенате на выходных поддержали его решение нанести удары по Ирану. "Однако уже в понедельник они предупреждали, что у них есть ряд принципиальных вопросов, на которых рассчитывают получить ответы", - пишет The Hill.

"Одним из центральных вопросов являются сроки операции, ее цели и то, намерен ли Трамп направлять военных на иранскую территорию", - говорится в статье.

В частности, сенаторов от Республиканской партии пугает перспектива превращения операции в многолетний конфликт по "иракскому" сценарию.

"Я думаю, что президент в курсе того, что американский народ с опасением относится к любым продолжительным военным операциям", - заявила сенатор-республиканец Шелли Мур Капито.

По ее словам, "любая ситуация, когда наши военнослужащие начинают нести потери, становится непростой. Возникает ощущение дежавю, и мы вспоминаем то, что происходило в Ираке в начала 2000-х".

Влиятельный сенатор от Республиканской партии Чак Грэссли, говоря о брифингах, которые Белый дом собирается провести для членов Конгресса, заявил, что рассчитывает получить пояснения о том, каковы конкретные цели операции.

Еще один сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, говоря об Иране, отметил важность того, чтобы конфликт не затянулся. "Никто не хочет затяжной войны. При этом действия Ирана также вызывают обеспокоенность", - заявил он.

Американские СМИ отмечают, что наиболее верные сторонники Трампа и его движения MAGA годами ценили его стремление избегать "бесконечных войн" и в целом - не участвовать в конфликтах за рубежом. При этом они, в целом, не возражали против прошлогодней точечной операции США против Ирана, равно как и против операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Однако нынешнюю операцию сторонникам Трампа уже сложнее принять, особенно после того, как он не исключил отправки военных на иранскую территорию", - констатирует The Hill.

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Сенат Дональд Трамп
