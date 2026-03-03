Израиль изучает возможность открытия воздушного пространства на этой неделе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Израильская сторона рассматривает возможность постепенного открытия воздушного пространства уже на этой неделе, сообщает во вторник издание The Times of Israel.

В сообщении отмечается, что изначально план предполагал возобновление полетов на следующей неделе, но теперь сроки пересматривают.

Согласно Минтранспорту Израиля, первоначальный этап открытия авиапространства должен позволить местным авиакомпаниям привезти домой израильтян, застрявших в других странах.

Согласно информации издания, окончательное решение пока не принято и, по состоянию на вторник, аэропорт имени Бен-Гуриона будет закрыт как минимум до пятницы.