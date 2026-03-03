Поиск

Израиль изучает возможность открытия воздушного пространства на этой неделе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Израильская сторона рассматривает возможность постепенного открытия воздушного пространства уже на этой неделе, сообщает во вторник издание The Times of Israel.

В сообщении отмечается, что изначально план предполагал возобновление полетов на следующей неделе, но теперь сроки пересматривают.

Согласно Минтранспорту Израиля, первоначальный этап открытия авиапространства должен позволить местным авиакомпаниям привезти домой израильтян, застрявших в других странах.

Согласно информации издания, окончательное решение пока не принято и, по состоянию на вторник, аэропорт имени Бен-Гуриона будет закрыт как минимум до пятницы.

Военная операция США и Израиля в Иране

11
Несколько человек погибли в результате иранского ракетного удара в Бейт-Шемеше, Израиль
Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль
Новости

Республиканцы в Сенате предостерегли Трампа от расширения операции против Ирана

Ирак снизил производство нефти из-за затоваривания и прекратил экспорт из Курдистана

Число жертв ударов США и Израиля по Ирану выросло до 787 человек

Азербайджан удвоит мощности по переработке нефти в Средиземноморском регионе

В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

МЧС РФ доставит из Азербайджана российских граждан, покинувших Иран

Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров выросла до рекорда

Ученые зафиксировали выброс гигантского протуберанца на Солнце

Иран запустил по ОАЭ 186 ракет и 812 дронов
