РФ и Китай выступили против американской программы работы СБ ООН на март

Москву и Пекин не устраивает включение в программу брифинга комитета по "санкциям" в отношении Ирана

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай 2 марта выступили против принятия программы работы американского председательства Совета Безопасности ООН в марте из-за наличия в проекте брифинга Комитета 1737 по "санкциям" в отношении Ирана, оснований для возобновления его работы нет, сообщает постпредство России при Организации.

"Мы были вынуждены пойти на этот шаг в связи с тем, что в подготовленном США проекте документа фигурировал брифинг Комитета СБ 1737 по "санкциям" в отношении Ирана, работа которого якобы была возобновлена в сентябре 2025 года в результате запуска Великобританией, Францией и Германией механизма восстановления действия антииранских резолюций СБ (так называемого "снэпбэка")", - говорится в комментарии постпредства.

Там подчеркнули, что РФ вместе с рядом стран-членов ООН неоднократно разъясняла, что в действительности никакого "снэпбэка" не произошло. "В ходе заседаний СБ и в наших письмах на этот счет мы обращали внимание на причины, по которым "евротройка" не имела права задействовать данный механизм. В СБ нет консенсуса относительно правомерности действий Великобритании, Франции и Германии", - отмечается в комментарии.

"Противоправные и самовольные шаги секретариата ООН в этом контексте также не могут служить оправданием для односторонних притязаний западных стран. Таким образом, правовых и процедурных оснований для возобновления работы Комитета 1737 и проведения его брифингов в СБ нет", - добавили в постпредстве.

"В феврале мы вновь довели до американских коллег нашу позицию на этот счет, призвав их воздержаться от включения в программу работы подобного мероприятия. К сожалению, наша просьба не была удовлетворена. По этой причине у нас не было иного выбора, кроме как выступить против принятия программы работы СБ на март", - говорится в сообщении.

