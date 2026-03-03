В Пентагоне заявили, что американские удары значительно ослабили Иран

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Иран в значительной мере ослаблен в результате американской военной операции, заявил во вторник официальный представитель министерства войны США Шон Парнелл.

"С каждой волной авиаударов усиливается контроль за воздушным пространством. Над Ближним Востоком у нас создана самая обширная в мире система противовоздушной обороны. Иранский военно-морской флот разгромлен. Наши вооруженные силы доминируют", - подчеркнул он.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) во вторник сообщило, что американские войска уже поразили более чем 1,7 тыс. иранских целей с начала военной операции "Эпическая Ярость".

Удары, начавшиеся в минувшую субботу, наносились по местам дислокации средств ПВО и пусковых установок баллистических и противокорабельных ракет, кораблям, подлодкам и штабам вооруженных сил Ирана, уточнили в CENTCOM.

При этом США помимо тактической авиации и ракетных эсминцев начали использовать стратегические бомбардировщики для поражения целей в Иране.