Израильские военные сообщили о начале очередной иранской ракетной атаки

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Иран начал новую волну ракетных атак против Израиля, сообщили израильские военные.

"После семичасового затишья Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новый запуск баллистических ракет из Ирана", - говорится в сообщении.

ЦАХАЛ заявил, что готовится к перехвату иранских ракет.

По данным The Times of Israel, в центральной части Израиля звучат сирены предупреждения о ракетном нападении, в пятый раз за сутки.

Тем временем Корпус стражей Исламской революции подтвердил, что осуществил новый ракетный залп по Израилю.

"Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции запустили большое количество ракет и беспилотников по центру оккупированных (палестинских) территорий", - говорится в заявлении, распространенном информационным агентством Fars.

Во вторник израильская армия сообщила об авиаударах по иранским ракетным установкам и объекту в пригороде Тегерана, связанному с иранской ядерной программой.