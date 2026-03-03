Испания уверена, что сможет избежать ущерба в случае прекращения торговли с США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Испания располагает достаточными ресурсами, чтобы свести на нет возможные проблемы в случае прекращения торговых отношений с США, заявили во вторник в испанском правительстве.

"Наша страна обладает достаточными ресурсами, чтобы справиться с возможными последствиями, помочь тем секторам экономики, которые могут пострадать, а также - чтобы диверсифицировать экспорт", - говорится в заявлении правительства, которое приводит газета El Pais.

При этом в Мадриде отметили, что прервать торговлю только с Испанией технически сложно, так как торговыми вопросами в данном случае ведает не столько сама Испания, сколько ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решил прервать торговлю с Испанией. Он это мотивировал тем, что недоволен действиями испанского руководства, в частности решением запретить использовать испанские военные базы для операции против Ирана.