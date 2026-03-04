Американские бомбардировщики В-2 нанесли удары по Ирану

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Группа стратегических стелс-бомбардировщиков ВВС США В-2А Spirit нанесла очередные удары по целям в Иране, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских официальных лиц.

"Самолеты-невидимки В-2 наносят удары по командно-контрольным узлам Корпуса стражей Исламской революции, а также по складам оружия и сборочному комплексу иранской ракетной программы", - сообщили телеканалу источники.

По их словам, "в настоящее время операция продолжается".

Это уже четвертый подобный рейд американских стратегических бомбардировщиков с начала операции США против Ирана. С минувшего воскресенья для их проведения использовались три группы самолетов B-2A, B-1B и B-52H.