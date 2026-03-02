Поиск

Стратегические бомбардировщики ВВС США нанесли очередные удары по Ирану

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В ходе военной операции против Ирана стратегические бомбардировщики США минувшей ночью нанесли очередные удары по иранским объектам, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Минувшей ночью американские бомбардировщики B-1 нанесли удары в глубине Ирана, чтобы ослабить иранский потенциал баллистических ракет. Как заявил президент США, "мы собираемся уничтожить их ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность"", - говорится в сообщении.

По данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), группа из трех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, вылетевшая с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота, после трансатлантического перелета прошла над Гибралтаром и направилась к Ирану. После выполнения беспосадочной миссии они вернулись на свою базу. Полет бомбардировщиков обеспечивали американские самолеты-заправщики KC-46A Pegasus.

Накануне командование CENTCOM сообщило, что в ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики B-2A Spirit, вооруженные 900-килограммовыми бомбами, нанесли удары по укрепленным объектам, где размещены баллистические ракеты Ирана.

Как сообщила корреспондент телеканала Fox News, ссылаясь на американских военных представителей, всего в нанесении ударов приняли участие четыре самолета-невидимки B-2 Spirit. Они сбросили на цели десятки 900-килограммовых авиабомб.

По данным издания The Aviationist, стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit поднимались с авиабазы Уайтмен в штате Миссури. Они совершили 37-часовой беспосадочный перелет из США и обратно. Их миссию обеспечивали пять американских самолетов-заправщиков KC-46А.

В июне прошлого года США также применили бомбардировщики B-2 Spirit для нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

