Поиск

МИД Катара заявил об отсутствии связи с Ираном

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Доха сейчас не контактирует с Тегераном, заявил на пресс-конференции представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

"В данный момент обмена сообщениями с Ираном нет", - сказал Аль-Ансари и обвинил Иран в атаках по всей территории Катара, а не только на военные объекты. Он упомянул о попытках атаковать международный аэропорт Хамад, которые удалось отбить.

По словам дипломата, 2 марта катарские военные сбили иранские самолеты, которые зашли в воздушное пространство Катара и летели в сторону Дохи, но не реагировали на предостережение. Самолеты сбили, пилотов до сих пор не нашли.

Он заверил, что Катар может постоять за себя, и запасы его ракет-перехватчиков не истощены.

Комментируя сообщения о задержании в Катаре и Саудовской Аравии сотрудников израильской разведки "Моссад", аль-Ансари заявил, что у него нет информации о ячейках "Моссада", которые могли бы действовать в стране.

Он упомянул, что катарское воздушное пространство остается закрытым, и в стране застряли 8 тысяч следующих транзитом путешественников.

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Катар МИД Моссад Иран Маджид аль-Ансари Доха
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года

В "Хезболле" сообщили о намерении вести открытую войну с Израилем

QatarEnergy приостановила выпуск продуктов переработки газа

 QatarEnergy приостановила выпуск продуктов переработки газа

Израиль нанес удары по правительственным зданиям в Тегеране и по офису президента

 Израиль нанес удары по правительственным зданиям в Тегеране и по офису президента

Путин передаст Ирану озабоченность ближневосточных стран ударами по их инфраструктуре

Более 20 авиарейсов c Ближнего Востока в РФ запланировано на вторник

МАГАТЭ подтвердило повреждение прохода в подземный завод в Натанзе

Лавров считает необходимым принципиальный всеобъемлющий разговор РФ-США

 Лавров считает необходимым принципиальный всеобъемлющий разговор РФ-США

Россияне не спешат аннулировать туры в ОАЭ с вылетами после 8 марта

 Россияне не спешат аннулировать туры в ОАЭ с вылетами после 8 марта

В АТОР сообщили о вывозе около 1,5 тыс. российских туристов с Ближнего Востока

 В АТОР сообщили о вывозе около 1,5 тыс. российских туристов с Ближнего Востока
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 281 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });