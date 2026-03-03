МИД Катара заявил об отсутствии связи с Ираном

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Доха сейчас не контактирует с Тегераном, заявил на пресс-конференции представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

"В данный момент обмена сообщениями с Ираном нет", - сказал Аль-Ансари и обвинил Иран в атаках по всей территории Катара, а не только на военные объекты. Он упомянул о попытках атаковать международный аэропорт Хамад, которые удалось отбить.

По словам дипломата, 2 марта катарские военные сбили иранские самолеты, которые зашли в воздушное пространство Катара и летели в сторону Дохи, но не реагировали на предостережение. Самолеты сбили, пилотов до сих пор не нашли.

Он заверил, что Катар может постоять за себя, и запасы его ракет-перехватчиков не истощены.

Комментируя сообщения о задержании в Катаре и Саудовской Аравии сотрудников израильской разведки "Моссад", аль-Ансари заявил, что у него нет информации о ячейках "Моссада", которые могли бы действовать в стране.

Он упомянул, что катарское воздушное пространство остается закрытым, и в стране застряли 8 тысяч следующих транзитом путешественников.