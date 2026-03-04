Корабли ВМС США не заходят в Персидский залив, несмотря на уничтожение иранского флота

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Аравийском море вблизи Ирана на своих прежних позициях продолжают находиться корабли группировки ВМС США в составе авианосца и девяти ракетных эсминцев, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

Корабли не заходят в Оманский и Персидский заливы и Ормузский пролив, несмотря на заявление Центрального командования ВС на Ближнем Востоке (CENTCOM) о том, что весь иранский флот был уничтожен с начала американской военной операции.

"К настоящему времени мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку", - заявил глава CENTCOM Брэдли Купер.

Как считают эксперты, даже без иранского флота американские корабли в регионе могут подвергнутся атакам береговых противоракетных комплексов, быстроходных катеров и беспилотников, в том числе надводных.