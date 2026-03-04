Поиск

Корабли ВМС США не заходят в Персидский залив, несмотря на уничтожение иранского флота

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Аравийском море вблизи Ирана на своих прежних позициях продолжают находиться корабли группировки ВМС США в составе авианосца и девяти ракетных эсминцев, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

Корабли не заходят в Оманский и Персидский заливы и Ормузский пролив, несмотря на заявление Центрального командования ВС на Ближнем Востоке (CENTCOM) о том, что весь иранский флот был уничтожен с начала американской военной операции.

"К настоящему времени мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку", - заявил глава CENTCOM Брэдли Купер.

Как считают эксперты, даже без иранского флота американские корабли в регионе могут подвергнутся атакам береговых противоракетных комплексов, быстроходных катеров и беспилотников, в том числе надводных.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Персидский залив Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

 Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Что случилось этой ночью: среда, 4 марта

Саудовская Аравия перехватила две иранские крылатые ракеты

UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно у берегов ОАЭ

Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре

США c начала операции уничтожили 17 кораблей Ирана, включая подлодку

 США c начала операции уничтожили 17 кораблей Ирана, включая подлодку

Израиль нанес удары примерно по 60 связанным с "Хезболлой" объектам в Ливане

Верховным лидером Ирана после гибели Хаменеи может стать его сын Моджтаба

 Верховным лидером Ирана после гибели Хаменеи может стать его сын Моджтаба

Израиль начал новую волну ударов по Ирану

 Израиль начал новую волну ударов по Ирану

Tasnim сообщает, что Иран сбил американский истребитель F-15
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 326 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8567 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });