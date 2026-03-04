Объекты ЦРУ в Ираке и Саудовской Аравии подверглись атакам беспилотников
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Объекты ЦРУ в Ираке и Саудовской Аравии за последние два дня были атакованы, предположительно, иранскими беспилотниками, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, иракский объект был атакован двумя беспилотниками. В то время американцев там не было.
По словам источников телеканала, на объекте ЦРУ в Саудовской Аравии пострадавших также нет.
Ранее о том, что резидентура ЦРУ в столице Саудовской Аравии подверглась атаке беспилотника, сообщило издание Washington Post.
Утром в среду Саудовская Аравия объявила, что перехватила две крылатые ракеты над городом Эль-Хардж.
Тем временем Госдепартамент США разрешил сотрудникам американского правительства и членам их семей эвакуироваться из Саудовской Аравии в случае необходимости в связи с атаками.
Во вторник сообщалось, что посольство США в Эр-Рияде останавливает предоставление консульских услуг после того, как дипмиссию атаковали, предположительно, два иранских БПЛА.
Военные Саудовской Аравии ранее проинформировали, что перехватили восемь БПЛА у Эр-Рияда и у Эль-Харджа в центральной части королевства.