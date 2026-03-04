Поиск

Объекты ЦРУ в Ираке и Саудовской Аравии подверглись атакам беспилотников

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Объекты ЦРУ в Ираке и Саудовской Аравии за последние два дня были атакованы, предположительно, иранскими беспилотниками, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, иракский объект был атакован двумя беспилотниками. В то время американцев там не было.

По словам источников телеканала, на объекте ЦРУ в Саудовской Аравии пострадавших также нет.

Ранее о том, что резидентура ЦРУ в столице Саудовской Аравии подверглась атаке беспилотника, сообщило издание Washington Post.

Утром в среду Саудовская Аравия объявила, что перехватила две крылатые ракеты над городом Эль-Хардж.

Тем временем Госдепартамент США разрешил сотрудникам американского правительства и членам их семей эвакуироваться из Саудовской Аравии в случае необходимости в связи с атаками.

Во вторник сообщалось, что посольство США в Эр-Рияде останавливает предоставление консульских услуг после того, как дипмиссию атаковали, предположительно, два иранских БПЛА.

Военные Саудовской Аравии ранее проинформировали, что перехватили восемь БПЛА у Эр-Рияда и у Эль-Харджа в центральной части королевства.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ирак США Саудовская Аравия ЦРУ
