Посольство США в Саудовской Аравии прекращает оказывать консульские услуги

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Посольство США в Эр-Рияде прекращает предоставление консульских услуг после того, как дипмиссию атаковали предположительно два иранских БПЛА, сообщает CNN.

Данных о жертвах или пострадавших нет.

Военные Саудовской Аравии ранее проинформировали, что перехватили восемь БПЛА у Эр-Рияда и у города Эль-Хардж в центральной части королевства. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Посольство США в Багдаде отдало распоряжение правительственным служащим, не выполняющим первостепенные задачи, незамедлительно покинуть Ирак. Аналогичное предписание поступило в адрес государственных служащих США и их родственников в Иордании и Бахрейне.