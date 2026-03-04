Израильские военные нанесли удары по иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в ночь на среду серию авиаударов по иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Минобороны Израиля.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эффи Дефрин заявил, что ударам подверглись более 20 целей, в том числе два объекта в Исфахане, где хранились баллистические ракеты "Гадр".

По оценкам израильских военных, в результате операции были уничтожены несколько десятков баллистических и крылатых ракет.

В ночь на 4 марта сообщалось, что армия обороны Израиля начала новый этап ударов по Ирану. "Армия обороны Израиля начала широкую волну ударов, нацеленных на пусковые установки иранского террористического режима, системы противовоздушной обороны и дополнительную инфраструктуру", - говорится в сообщении израильских военных.