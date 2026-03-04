Премьер Испании назвал политику Трампа на Ближнем Востоке слишком рискованной

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с критикой политики президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке и заявил, что ее последствия трудно просчитать, сообщили в среду западные СМИ.

"Так начинаются великие катастрофы человечества (...) Нельзя играть в "русскую рулетку" с судьбами миллионов людей", - сказал Санчес в телеобращении к нации.

Премьер Канады Марк Карни заявил в среду, что удары США и Израиля противоречат международному праву. Он отметил, что они начались без консультаций с союзниками, включая Канаду, и работы с ООН. Карни призвал к скорейшему прекращению боевых действий. В то же время он приветствовал шаги по смене правительства Ирана, назвав нынешние власти страны "источником нестабильности и террора" в регионе.

2 марта испанское правительство заявило, что не разрешает использовать свои военные базы американским силам для непрекращающихся ударов по Ирану. 3 марта президент США ответил, что в таком случае Штаты разорвут торговые отношения с Испанией. "Мы прекратим всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь дело с Испанией", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.