Казахстан планирует продлить до середины ноября запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана планирует в мае текущего года продлить запрет на 6 месяцев на вывоз сжиженного нефтяного газа. Об этом говорится в проекте приказа министра, опубликованного в базе нормативно-правовых актов Казахстана.

"В целях бесперебойного обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок Республики Казахстан, вводится запрет на вывоз с территории страны сроком на шесть месяцев с 14 мая 2026 года", - говорится в проекте приказа, который находится на стадии публичного обсуждения до 19 марта.

Запрет будет введен на сжиженный нефтяной газ (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропан (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутан (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.

Последний раз аналогичный запрет был продлен в декабре 2025 года.

Как сообщалось, запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автотранспортом действует в Казахстане с 2017 года для предотвращения незаконного перемещения за пределы республики недорогого топлива, предназначенного для внутреннего рынка.

