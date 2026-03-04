Безработица в еврозоне в январе неожиданно снизилась до рекордно низких 6,1%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в январе опустилась до рекордно низких 6,1% по сравнению с 6,2% месяцем ранее, говорится в отчете статистического управления Европейского союза.

Аналитики ожидали ее сохранения на декабрьском уровне, по данным Trading Economics.

Для сравнения: в январе 2025 года безработица составила 6,3%.

Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце уменьшилось на 184 тыс. относительно декабря и составило 10,77 млн человек.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) в январе уменьшилась до 14,8% с 15% месяцем ранее.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (4%), самый высокий - в Испании (9,8%). Во Франции безработица составила 7,7%, в Италии - 5,1%.

Безработица в Евросоюзе в январе опустилась до 5,8% с декабрьских 5,9%. Число безработных за месяц сократилось на 185 тыс. - до 12,928 млн человек.