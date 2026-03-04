Поиск

Безработица в еврозоне в январе неожиданно снизилась до рекордно низких 6,1%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в январе опустилась до рекордно низких 6,1% по сравнению с 6,2% месяцем ранее, говорится в отчете статистического управления Европейского союза.

Аналитики ожидали ее сохранения на декабрьском уровне, по данным Trading Economics.

Для сравнения: в январе 2025 года безработица составила 6,3%.

Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце уменьшилось на 184 тыс. относительно декабря и составило 10,77 млн человек.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) в январе уменьшилась до 14,8% с 15% месяцем ранее.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (4%), самый высокий - в Испании (9,8%). Во Франции безработица составила 7,7%, в Италии - 5,1%.

Безработица в Евросоюзе в январе опустилась до 5,8% с декабрьских 5,9%. Число безработных за месяц сократилось на 185 тыс. - до 12,928 млн человек.

Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

"Хезболла" утверждает, что атаковала военную базу Израиля на севере страны

США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"

Израильские военные нанесли удары по иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе

Премьер Испании назвал политику Трампа на Ближнем Востоке слишком рискованной

Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

 Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

Минтранс РФ заявил об атаке на российский газовоз в Средиземном море

NYT сообщила о серьезном повреждении ряда объектов ракетной программы Ирана

Иранский корабль затонул в водах Шри-Ланки

Венесуэльская PDVSA подписала контракты на поставки нефти в США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 340 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });