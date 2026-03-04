Генерал Дэн Кейн отметил сокращение числа запусков иранских ракет и БПЛА

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил на брифинге в Пентагоне, что количество ракетных ударов со стороны Ирана снизилось почти на 90% по сравнению с 28 февраля.

"Центральное командование США добивается устойчивого прогресса. Запуски баллистических ракет со стороны Ирана сократились на 86% с первого дня военных действий. Только за последние сутки этот показатель уменьшился на 23%", - сказал он и добавил, что удары с применением беспилотников "уменьшились на 73% с момента первых дней боевых действий".

"Теперь мы начнем расширять операцию, нанося удары все глубже по территории Ирана и создавая дополнительную свободу маневра для сил США", - сказал также Кейн.