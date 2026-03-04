Поиск

Пентагон будет проводить операцию против Ирана так долго, как потребуется

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американская армия имеет все необходимые ресурсы, чтобы продолжать операции против Ирана так долго, как это потребуется, заявил на брифинге глава Пентагона Пит Хегсет.

"Мы без проблем можем продолжать эту операцию насколько долго, насколько это потребуется", - сказал он и повторил слова президента Дональда Трампа о том, что у ВС США достаточные запасы боеприпасов, в том числе - самых современных.

По словам министра, армия США уже добилась существенных успехов.

"ВВС Ирана больше не существует, ВМС Ирана больше не являются существенным фактором", - сказал Хегсет и добавил, что ход военной операции против Ирана не замедляется, а напротив - лишь ускоряется.

